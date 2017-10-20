FB TV'ye açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, derbiye çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok büyük heyecan duyuyorum. Takım da aynı heyecanı yaşıyor. Sokağa çıktığınızda taraftarların gözlerinde de bu heyecanı görebiliyorsunuz. Onlar da bu derbinin önemini size hissettiriyor. Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz. Zorlu bir karşılaşma olacak. Umuyorum saha içinde en iyisini sergilemeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ligin lideri olduğunu ve iyi oynayan bir takım kurduğunu ifade eden Neustadter, şunları kaydetti:

"Yeni bir takım kurdular ama biz de iyiyiz. Özellikle son karşılaşmada iyi bir performans sergilemeyi başardık. İyi bir maçı ve güzel bir galibiyeti geride bıraktık. Umuyorum oradan istediğimizi alıp döneriz. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Hocamız her geçen gün bize çok büyük güven aşılıyor. Bana ve takım arkadaşlarıma bu güveni hissettiriyor. Umuyorum geçtiğimiz hafta başladığımız galibiyetleri sürdürebiliriz."