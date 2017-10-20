Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel'in derbide yedek kalacağını öğrenince tesisleri terk ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Deneyimli eldiven de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Ben buradayım" mesajı verdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Volkan Demirel'in Galatasaray derbisinde yedek kulübesinde olması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, Volkan Demirel'in tesisleri terk ettiği şeklindeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bugün bir haber sitesinde 'Derbi öncesi ortalık karıştı! Volkan Demirel...' başlığı ile yayınlanan haber yalandır. Söz konusu haberde yer aldığı şekilde, kaptanımız Volkan Demirel'in tesislerden ayrıldığı yönünde detaylar içeren haber tüm içeriği ile hayal ürünüdür ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür masa başında uydurulan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."
Volkan: Ben hep buradayım
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel de bu haberlerin çıkmasının ardından idmandan paylaştığı fotoğrafın altına, "Ben hep buradayım" notunu düştü.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:59
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 29
Yorum
altan en kötü berabere biter. gs yenemez.
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Önce yoracak
Toplam 38
Yorum
AYDINLI ÖSTRENDUS MAÇINDADA YORULMAMIŞTI DEĞİL Mİ ?
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Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Toplam 31
Yorum
En büyük FENER Sen şu yaşında FB'nin yedek kulübesinde oturduğuna bile şükretmen lazım, bunun sebebi de aziz'in torpillisi olduğun içindir
Volkan Demirel tesisleri terk etti mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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