 Volkan Demirel tesisleri terk etti mi? – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    tesisleri terk etti mi?

    Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?

    Fenerbahçe Kulübü, 'in derbide yedek kalacağını öğrenince tesisleri terk ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Deneyimli eldiven de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Ben buradayım" mesajı verdi.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan 'in Galatasaray derbisinde yedek kulübesinde olması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, Volkan Demirel'in tesisleri terk ettiği şeklindeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

    Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Bugün bir haber sitesinde 'Derbi öncesi ortalık karıştı! Volkan Demirel...' başlığı ile yayınlanan haber yalandır. Söz konusu haberde yer aldığı şekilde, kaptanımız Volkan Demirel'in tesislerden ayrıldığı yönünde detaylar içeren haber tüm içeriği ile hayal ürünüdür ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür masa başında uydurulan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

    Volkan: Ben hep buradayım

    Öte yandan sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel de bu haberlerin çıkmasının ardından idmandan paylaştığı fotoğrafın altına, "Ben hep buradayım" notunu düştü.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:59
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