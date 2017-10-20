 Seyrantepe’ye hareket 14.00’te – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Seyrantepe’ye hareket 14.00’te

    Seyrantepe’ye hareket 14.00’te
    F.BAHÇE, derbi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararlarıyla ilgili taraftarını bilgilendirdi: "Maç günü Fenerbahçe taraftarları için Türk Telekom Stadı'nda Passolig kartı dağıtımı yapılmayacak. Taraftarlarımız kartlarını stadımızın yanındaki Passolig gişelerinden temin edebilecek. Passolig kartları devredilemeyecek. Maça hareket saat 14.00'de stat önünde.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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