Seyrantepe’ye hareket 14.00’te
F.BAHÇE, derbi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararlarıyla ilgili taraftarını bilgilendirdi: "Maç günü Fenerbahçe taraftarları için Türk Telekom Stadı'nda Passolig kartı dağıtımı yapılmayacak. Taraftarlarımız kartlarını stadımızın yanındaki Passolig gişelerinden temin edebilecek. Passolig kartları devredilemeyecek. Maça hareket saat 14.00'de stat önünde.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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