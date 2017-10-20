 Rapaic’in oğlu Fener’de! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Rapaic’in oğlu Fener’de!

    Rapaic’in oğlu Fener’de!
    ESKİ Fenerbahçeli Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, sarı-lacivertli takım ile idmana çıktı. 2000-03 yılları arasında Kanarya'da forma giyen Rapaic'in 19 yaşındaki oğlunun, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve menajeriyle yapılacak görüşme olumlu sonuçlanırsa transfer edileceği iddia edildi. Hajduk Split'in ikinci takımında forma giyen santrfor Boris Rapaic, 3 yıl önce İnter'de kiralık olarak oynamıştı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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