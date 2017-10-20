Para ve ‘bloke’ cezası
PFDK, F.Bahçe'ye Yeni Malatya maçında seyircisinin neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 50 bin TL para ceza ile cezalandırırken, Okul Açık Tribün C, D, E ,F ve Maraton Tribün H Blok'a giriş yapan taraftarlara "bloke" cezası uyguladı. Söz konusu taraftarlar, Kayserispor mücadelesine giriş yapamayacak.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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