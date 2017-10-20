 Para ve ‘bloke’ cezası – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Para ve ‘bloke’ cezası

    Para ve ‘bloke’ cezası
    PFDK, F.Bahçe'ye Yeni Malatya maçında seyircisinin neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 50 bin TL para ceza ile cezalandırırken, Okul Açık Tribün C, D, E ,F ve Maraton Tribün H Blok'a giriş yapan taraftarlara "bloke" cezası uyguladı. Söz konusu taraftarlar, Kayserispor mücadelesine giriş yapamayacak.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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