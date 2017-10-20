Ozan Tufan, Ndiaye’yi geride bıraktı

Ozan Tufan şu ana dek 6 maça çıkarken, NDiaye ise 8 maçın tamamında da görev aldı. Senegalli orta saha takımına gol katkısında bulunamadı.Ozan Tufan ise attığı 2 golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

NDiaye %86,2 'Pas İsabeti' ortalamasına sahipken, Ozan Tufan'da ise bu rakam %88,3 oldu. Galatasaray orta sahasını tekrar ayağa kaldıran 'Top Kapma' verilerinde de Ozan Tufan'dan geride kaldı.

NDiaye 10 Top Kapma, Ozan Tufan ise 13 Top Kapma ile sezona devam ediyor. NDiaye girdiği ikili mücadelelerde %49,2 'lik başarı oranı yakaladı.

İkili mücadelelerde ise Ozan Tufan şu ana dek rakiplerine karşı daha çok ayakta kalan taraf oldu. Ozan Tufan ise %60'lık oranla bu alanda ciddi bir başarı sağladı.

Maç başına 0,7 isabetli şut çeken Ozan Tufan, 0,1 isabetli şutla oynayan NDiaye'yi bu kıyaslamada da geride bıraktı. Maç başına 'Başarılı Pas' oranında 50 isabet sağlayan Ozan Tufan, 45 isabetle oynayan NDiaye'den daha çok başarılı pas yapmayı başardı.

Badou NDiaye'nin Ozan Tufan'ı geçtiği tek alan ise maç başına yaptığı dripling sayılarında oldu. Maç başına 1 dripling ile oynayan Ozan Tufan, 2 dripling yapan Badou NDiaye'nin gerisinde kaldı.