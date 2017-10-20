 Önce yoracak – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Önce yoracak

    Önce yoracak

    Sarı-lacivertli takım, G.Saray karşısında gol için acele etmeyecek. Sabırlı oyunla rakibini hataya zorlayıp, son bölümde darbeyi vuracak

    FENERBAHÇE, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, hafta başından bu yana yapılan idmanlarda öncelikle G.Saray'ın orta sahadaki pas trafiğini kesme ve Gomis'i kilitleme üzerinde durmuştu. Sarı-lacivertli ekibin ana ilkelerinden biri de 'sabırlı oyun' olacak. Kocaman 'ın oyunculardan gol için acele etmemelerini istediği ve 70. dakikadan sonrasını hedef gösterdiği belirlendi.

    Tecrübeli hocanın, bu dakikalara kadar skoru tutmaları halinde G.Saray'ın risk alacağını düşündüğü ve defansta vereceği açıklardan yararlanmayı planladığı öğrenildi. Ndiaye ve Fernando ile defans bloğu arasındaki pas trafiği ise presle bozulacak.

    ONBİRDE 2 DEĞİŞİKLİK
    Öte yandan ilk 11 de büyük ölçüde şekillendi. Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan farklı olarak Neustader yerine Skrtel, Soldado'nun yerine ise Janssen sahada olacak.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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