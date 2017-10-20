 Öğrencilerden baskın – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Öğrencilerden baskın

    Öğrencilerden baskın
    F.bahçe'nin dünkü idmanını Fenerbahçe Futbol Okulu Sultanbeyli Şubesi'nden çok sayıda öğrenci de izledi. Öğrenciler, oyuncular ve teknik heyetle fotoğraf çektirip, imza aldı.

    SOLDADO İDMANA ÇIKMADI
    İdmanda salonda kondisyon çalışmasının ardından saha çalışmaları yapıldı. Dizinde ağrı hisseden Soldado sahadaki idmana çıkmadı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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