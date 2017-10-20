 Ocak ayı için Gomez planı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ocak ayı için Gomez planı

    Ocak ayı için Gomez planı
    SARI-lacivertlilerin yaz transfer döneminde de yoğun şekilde ilgilendiği Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için devre arası transfer döneminde bir kez daha teklif yapacağı iddia edildi. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin iyice gözden düşen 24 yaşındaki oyuncuyu ocakta uygun bir fiyata kadrosuna katabileceğini kaydetti.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ocak ayı için Gomez planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.