Ocak ayı için Gomez planı

SARI-lacivertlilerin yaz transfer döneminde de yoğun şekilde ilgilendiği Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için devre arası transfer döneminde bir kez daha teklif yapacağı iddia edildi. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin iyice gözden düşen 24 yaşındaki oyuncuyu ocakta uygun bir fiyata kadrosuna katabileceğini kaydetti.