Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, derbide karşılaşacakları sarı-kırmızılı takıma karşı, teknik adamlık kariyerinde 30 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı verdiği 9 sınavda üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin dışında çalıştırdığı 4 takımla Galatasaray'a karşı 21 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Galatasaray'a Türk Telekom Stadı'nda yenilgi yaşatan ilk teknik adam olan Kocaman, bu statta 5 yıldır galip gelmeyi başaramıyor...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim'de konuk olacakları Galatasaray'a karşı teknik adamlık kariyerinde 30 resmi maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Aykut Kocaman, 2001 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde 5 farklı takımla Galatasaray'a 30 kez rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, resmi maçlarda sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet elde ederken 10 beraberlik ve 16 yenilgi gördü.
Kocaman, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile dokuzar, İstanbulspor ile altı, Ankaraspor ile beş, Malatyaspor ile ise bir kez Galatasaray'a rakip oldu.
Fenerbahçe ile 9 maç
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı çıktığı 9 sınavda (8 lig, 1 Süper Kupa) üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
Fenerbahçe'yi 2010-2013 döneminden sonra bu sezon tekrar çalıştıran Kocaman'ın söz konusu 9 maçında sarı-lacivertliler 12 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.
Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı ligde çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
4 takım, bir galibiyet
Aykut Kocaman, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'nin dışında çalıştırdığı 4 takımla Galatasaray'a karşı sadece bir kez galibiyet elde etti.
Tecrübeli teknik adam, İstanbulspor, Atiker Konyaspor, Ankaraspor ve Malatyaspor ile sarı-kırmızılılara karşı verdiği 21 sınavda 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.
Kocaman, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'a karşı tek galibiyetini 6 Aralık 2003'te İstanbulspor'un başındayken 3-1'lik skorla aldı.
Türk Telekom Stadı'nda galibiyet hasreti
Aykut Kocaman, Türk Telekom Stadı'nda 5 yılı aşkın süredir galibiyet sevinci yaşayamıyor.
Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin başında, Galatasaray'ın sahasındaki en son galibiyeti 22 Nisan 2012'de 2-1'lik skorla almıştı.
Kocaman, daha sonra Fenerbahçe ile 1, Atiker Konyaspor ile de 4 kez olmak üzere 5 defa geldiği Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray karşısında 4 yenilgi, 1 beraberlik gördü.
Türk Telekom Stadı'nda ilk yenilgi Kocaman'dan
Aykut Kocaman, Galatasaray'a Türk Telekom Stadı'nda yenilgi yaşatan ilk teknik adam oldu.
Sarı-kırmızılılar, yeni stadındaki ilk yenilgisini Kocaman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'ye karşı 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de 2-1'lik skorla almıştı.
Kocaman'ın 19. derbisi
Aykut Kocaman, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'nin başında 19. kez derbi maça çıkacak.
Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 18 derbide 8 galibiyet ile beşer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a karşı üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Beşiktaş'a ise Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe galibiyet sayılarında 5'e 2 üstünlük kurarken, 2 derbi de beraberlikle sonuçlandı.
Tudor'a karşı 3. randevu
Aykut Kocaman, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a karşı 3. sınavını verecek.
Kocaman, Atiker Konyaspor'un başındayken Tudor'un çalıştırdığı Kardemir Karabükspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış, Hırvat teknik adam yönetimindeki Galatasaray'a ise 2-1 kaybetmişti.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:59
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 45
Yorum
ozan selçuk çok kötü tolga bir efsane
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Babel’e ‘2’ maç
Toplam 19
Yorum
beter olun beter olun 2 yıldır hakemlerle şampiyon oluyosunuz
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Babel’e ‘2’ maç
Toplam 19
Yorum
32.adam Alper'in hareketi kontrolsüz girişin ağa babasıdır. Rakibin kaval kemiğine basıyor resmen! Fanatiklik bu kadar mı kör ediyor sizleri!
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