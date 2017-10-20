 İlk bu maçı işaretledik – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    İlk bu maçı işaretledik

    İlk bu maçı işaretledik

    Hasan Ali, Josef ve Soldado, Türk Telekom Stadı’ndaki atmosferden çekinmediklerini, korkusuzca oynayıp sahadan zaferle ayrılmayı planladıklarını söylediler.

    F.BAHÇELİ Hasan Ali Roberto Soldado ve Josef de Souza, G.Saray derbisi öncesi basının önüne çıkıp iddialı açıklamalar yaptı. Üç futbolcu da kazanacaklarına yönelik mesajlar verdi. İşte öne çıkanlar:

    ARZUMUZ ÜST DÜZEYDE
    HASAN ALİ: "Aradaki puan farkını kapatmak zorundayız, hedefimiz bu. Kazanmak için sahada olacağız. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz. İdmanlarda herkesin isteği ve arzusu üst düzeyde, bu net görünüyor. Her kes derbinin öneminin bilincinde. Hocamız ve biz yenilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak onlar zaten dünya derbisi olduğu için bu maçın büyüklüğünü biliyorlar."

    GOL ATMAK İSTİYORUM
    SOLDADO: "Bu maç öyle bir maç ki fikstür çekildiğinde ilk işaretlediğimiz maç bu maçtı. Alacağımız galibiyet 3 puandan daha fazlası olacak. Seriye ihtiyacımız var. Final gibi bir mücadeleye çıkacağız. Kendimizi ve takımımıza inanıyoruz. Oradan galibiyetle döneceğimize ve seri başlatacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Jose f'in ve Hasan'ın başardıklarını ben de başarmak isterim. Bu pazar gol atarak onların yaşadığı mutluluğun aynısını yaşayabilirim."

    HER HAFTA DAHA İYİYE
    JOSEF: "Puan farkını azaltmaya, bu maçta galip gelmeye ihtiyacımız var. Üzerine koyarak kendimizi geliştiriyoruz. Hedefimiz oradan galibiyetle dönmek. Malatya maçında yakaladığımız ritmi bu maça da taşıyabiliriz. Yine erken goller atıp taraftarımıza rahat bir maç izletebiliriz. Bu derbi bambaşka bir derbi, Beşiktaş maçı ile kesinlikle kıyaslanması yapılmaz. Bence dünyanın en büyük derbisi! Bizi nasıl bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Yeni arkadaşlarımıza bunları anlatıyoruz."
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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