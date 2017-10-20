Giuliano, Brezilya Milli Takımı’na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın 10 Kasım Cuma günü Japonya ve 14 Kasım Salı günü İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi. Daha önce oynanan Şili ve Bolivya maçlarında kadroya dahil edilmeyen 27 yaşındaki futbolcu, Japonya ve İngiltere ile oynanacak hazırlık maçları ile tekrardan milli formayı terletecek.

Giuliano, daha öncede Brezilya Milli Takımı'nda 13 kez forma giymişti.