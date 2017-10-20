Giuliano, Brezilya Milli Takımı’na çağrıldı
Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Giuliano, Brezilya Milli Takımı’nın oynayacağı Japonya ve İngiltere hazırlık maçları için aday kadroya davet edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın 10 Kasım Cuma günü Japonya ve 14 Kasım Salı günü İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi. Daha önce oynanan Şili ve Bolivya maçlarında kadroya dahil edilmeyen 27 yaşındaki futbolcu, Japonya ve İngiltere ile oynanacak hazırlık maçları ile tekrardan milli formayı terletecek.
Giuliano, daha öncede Brezilya Milli Takımı'nda 13 kez forma giymişti.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:03
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Fransızların savaşı
Toplam 4
Yorum
Nark0z FENER PARÇALAR
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Önce yoracak
Toplam 33
Yorum
gs alırsanız bu macı anca bjk macını aldıgınız gibi hakemle alırsınız. hakemler olmasa kümeye oynuyordunuz
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Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Toplam 27
Yorum
JOSEPH SİZİN SU ŞİŞELERİNİZE VE CÜNEYT ÇAKIRA KARŞI KULLANACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK MAALESEF... BUNLARA RAĞMEN KAZANIRSAK HAKEME SAYARSINIZ AMA..
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