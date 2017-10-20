 Fenerbahçe'nin eski yöneticisi evinde ölü bulundu – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    'nin eski yöneticisi evinde ölü bulundu

    Fenerbahçe'nin eski yöneticisi evinde ölü bulundu

    Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden, iş adamı , Bebek’teki evinde ölü olarak bulundu

    Cevdet Paşa Caddesi Bornova Sokak 11/8 numarada oturan 'e tüm gün aramasına rağmen ulaşamayan apartman görevlisi, akşam saatlerinde, daire penceresinden içeri baktığında iş adamının yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Görevli, Yönver'in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırmaya hazırlanırken, apartman görevlisi, sonradan temin edilen yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Görevli, 65 yaşındaki Nuri Yönver'i, yatak odasında, yüzü koyun yerde yatar şekilde buldu.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Spor Kulübü'nde 2'nci başkanlık yaptığı da öğrenilen Yönver'in ölmüş olduğu belirlendi. Yönver'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme polisleri, ceset ve dairede incelemelerde bulundu.

    DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Akmerkez'in eski ortaklarından olduğu öğrenilen Nuri Yönver'in cenazesi, incelemelerin ardından, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan Yönver'in, düşme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:20
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