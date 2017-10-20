Fenerbahçe'nin derbi karnesi
Fenerbahçe, son iki yılda Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı 8 derbide 4’er galibiyet ve beraberlik alırken, 9 gol atıp 3 gol yedi
FENERBAHÇE, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler bu dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, hiç yenilmedi. Kanarya, en son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2'lik skorla Beşiktaş'a karşı aldı. Söz konusu 8 derbide kalesini iyi koruyan ve sadece 3 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 9 kez sarstı.
Fener'in yenilgisiz derbi serisi
Tarih MAÇ SKoR
25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray 1-1
29.02.2016 Fenerbahçe - Beşiktaş 2-0
13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe 0-0
20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray 2-0
03.12.2016 Fenerbahçe - Beşiktaş 0-0
23.04. 2017 Galatasaray - Fenerbahçe 0-1
07.05.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe 1-1
23.09.2017 Fenerbahçe - Beşiktaş 2-1
Aslan'a beş maçtır sevinç yaşatmıyor
SARI-lacivertliler, ligde G.Saray'a 5 maçtır kaybetmiyor. Kanarya, en son 18 Ekim 2014'te 2-1 yenildiği Cimbom'a karşı sonraki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, rakibine 1 gol şansı verdi, 5 gol attı. İşte o maçlar:
Tarih MAÇ SKoR
08.03.2015 Fenerbahçe - Galatasaray 1-0
25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray 1-1
13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe 0-0
20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray 2-0
23.04.2017 Galatasaray - Fenerbahçe 0-1
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:00
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