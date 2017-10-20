 Fenerbahçe'nin derbi karnesi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'nin derbi karnesi

    Fenerbahçe'nin derbi karnesi

    Fenerbahçe, son iki yılda Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı 8 derbide 4’er galibiyet ve beraberlik alırken, 9 gol atıp 3 gol yedi

    FENERBAHÇE, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler bu dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, hiç yenilmedi. Kanarya, en son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2'lik skorla Beşiktaş'a karşı aldı. Söz konusu 8 derbide kalesini iyi koruyan ve sadece 3 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 9 kez sarstı.

    Fener'in yenilgisiz derbi serisi

    Tarih MAÇ SKoR
    25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray 1-1
    29.02.2016 Fenerbahçe - Beşiktaş 2-0
    13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe 0-0
    20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray 2-0
    03.12.2016 Fenerbahçe - Beşiktaş 0-0
    23.04. 2017 Galatasaray - Fenerbahçe 0-1
    07.05.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe 1-1
    23.09.2017 Fenerbahçe - Beşiktaş 2-1

    Aslan'a beş maçtır sevinç yaşatmıyor
    SARI-lacivertliler, ligde G.Saray'a 5 maçtır kaybetmiyor. Kanarya, en son 18 Ekim 2014'te 2-1 yenildiği Cimbom'a karşı sonraki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, rakibine 1 gol şansı verdi, 5 gol attı. İşte o maçlar:

    Tarih MAÇ SKoR
    08.03.2015     Fenerbahçe - Galatasaray 1-0
    25.10.2015     Fenerbahçe - Galatasaray 1-1
    13.04.2016     Galatasaray - Fenerbahçe 0-0
    20.11.2016     Fenerbahçe - Galatasaray 2-0
    23.04.2017     Galatasaray - Fenerbahçe 0-1

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin derbi karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.