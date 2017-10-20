Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, derbide yedek kalacağını öğrenince çılgına döndü!
Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği kötü performans sonrasında yedeğe çekilen ve kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan, Aykut Kocman'ın Galatasaray maçında kaleyi Kameni'ye vereceğini duyunca isyan bayrağını çekti.
TOPLANTI TALEP ETTİ
Konuyu Aykut Kocaman'la görüşmek için toplantı talep eden sarı-lacivertli oyuncu, hocasıyla yaptığı toplantıda istediği cevabı alamayınca sinirli bir şekilde tesislerden ayrıldı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:51
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Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
hakem odası şans dediğin nedirki palabıyıkmı !!!
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Arda dönüyor
Toplam 6
Yorum
ARDA 66 numaralı Arda olarak geliceksen GALATASARAY ımızın kapısı sana sonuna kadar açık fakat primci olarak geleceksen fenerbahçenın kapısı orda
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Başakşehir Avrupa'da kayıp
Toplam 15
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk korkusu sarmış dört bir yanı abdullah avcıya bak sen çıkan kadroya bak ülke puanı falan filan boş işler resmen bjk maçına bilenmiş !!!!!
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