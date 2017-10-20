Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...

Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği kötü performans sonrasında yedeğe çekilen ve kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan, Aykut Kocman'ın Galatasaray maçında kaleyi Kameni'ye vereceğini duyunca isyan bayrağını çekti.

TOPLANTI TALEP ETTİ

Konuyu Aykut Kocaman'la görüşmek için toplantı talep eden sarı-lacivertli oyuncu, hocasıyla yaptığı toplantıda istediği cevabı alamayınca sinirli bir şekilde tesislerden ayrıldı.