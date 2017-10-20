 Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan... – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...

    Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...

    Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, derbide yedek kalacağını öğrenince çılgına döndü!

    Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği kötü performans sonrasında yedeğe çekilen ve kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan, Aykut Kocman'ın Galatasaray maçında kaleyi Kameni'ye vereceğini duyunca isyan bayrağını çekti.

    TOPLANTI TALEP ETTİ
    Konuyu Aykut Kocaman'la görüşmek için toplantı talep eden sarı-lacivertli oyuncu, hocasıyla yaptığı toplantıda istediği cevabı alamayınca sinirli bir şekilde tesislerden ayrıldı.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.