En golcü Zeki Rıza

G.SARAY ile F.Bahçe arasındaki rekabetin en skorer ismi 27 golle (42 maçta) Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel... G.Saraylı Metin Oktay'ın ise 19 golü var. Tanju Çolak'ın sarı-kırmızılı formayla Fener'e 14, sarı-lacivertli formayla Cimbom'a 8 golü bulunuyor. Aykut Kocaman ise sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde G.Saray'ın filelerini 37 maçta 14 kez havalandırdı.