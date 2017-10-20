 En golcü Zeki Rıza – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    En golcü Zeki Rıza

    En golcü Zeki Rıza
    G.SARAY ile F.Bahçe arasındaki rekabetin en skorer ismi 27 golle (42 maçta) Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel... G.Saraylı Metin Oktay'ın ise 19 golü var. Tanju Çolak'ın sarı-kırmızılı formayla Fener'e 14, sarı-lacivertli formayla Cimbom'a 8 golü bulunuyor. Aykut Kocaman ise sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde G.Saray'ın filelerini 37 maçta 14 kez havalandırdı.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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