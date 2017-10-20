 Emenike’ye ‘hırsız’ şoku! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
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    Emenike’ye ‘hırsız’ şoku!

    Emenike’ye ‘hırsız’ şoku!
    EMENİKE için Olympiakos'ta işler saha içi ve dışında hiç iyi gitmiyor. Ligde 10 maçın sadece 4'ünde (1'i ilk 11) görev alıp gol ve asist üretemeyen Nijeryalı yıldız, hırsız şokuyla iyice sarsıldı. Hırsızlar, Atina'daki evine girdiği Emenike'nin para, mücevher ve değerli eşyalarını çaldılar.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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