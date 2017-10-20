Emenike’ye ‘hırsız’ şoku!

EMENİKE için Olympiakos'ta işler saha içi ve dışında hiç iyi gitmiyor. Ligde 10 maçın sadece 4'ünde (1'i ilk 11) görev alıp gol ve asist üretemeyen Nijeryalı yıldız, hırsız şokuyla iyice sarsıldı. Hırsızlar, Atina'daki evine girdiği Emenike'nin para, mücevher ve değerli eşyalarını çaldılar.