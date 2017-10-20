 Eljif Elmas koleje yazıldı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Eljif Elmas koleje yazıldı

    Eljif Elmas koleje yazıldı
    FENERBAHÇE'nin Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer ettiği Eljif Elmas, Fenerbahçe Koleji'ne kaydını yaptırdı. Elmas'ın Fenerbahçe Üniversitesi açıldığında direkt olarak oraya geçeceği belirtilirken, öğrenim masraflarının tümü kulüp tarafından karşılanacak. Geleceğe yatırım amacıyla transfer edilen 18 yaşındaki yıldız, Cagliari'yle oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergilemişti.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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