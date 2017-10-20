Eljif Elmas koleje yazıldı
FENERBAHÇE'nin Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer ettiği Eljif Elmas, Fenerbahçe Koleji'ne kaydını yaptırdı. Elmas'ın Fenerbahçe Üniversitesi açıldığında direkt olarak oraya geçeceği belirtilirken, öğrenim masraflarının tümü kulüp tarafından karşılanacak. Geleceğe yatırım amacıyla transfer edilen 18 yaşındaki yıldız, Cagliari'yle oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergilemişti.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
Eljif Elmas koleje yazıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.