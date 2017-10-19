Yüzde 51 Janssen

Forvette kimin oynayacağı henüz belli değil. Soldado pas bağlantısındaki başarısı Janssen ise savaşçı ve presçi özelliği ile önde... İbre az farkla da olsa Janssen’de...

SAMANDIRA'DA henüz cevabını bulmayan sorulardan biri de Galatasaray karşısında ileri uçta kimin oynayacağı... Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan son karşılaşmada Roberto Soldado'yu ilk 11'e koyarak sürpriz yapmıştı. İspanyol forvet gol atamasa da pas bağlantısındaki başarısı ve takım arkadaşlarına boş alan yaratmadaki ustalığı ile dikkat çekiyor. 3'ü 11'de olmak üzere forma giydiği 6 maçta da gol atamaması ise eksisi... Diğer aday Vincent Janssen. Hollandalı yıldız, takıma daha geç katılmasına ve Soldado'dan 1 maç eksik (5 maç) oynamasına rağmen 2 gol atmayı başardı. Janssen'in öne çıkan özellikleri ise daha güçlü ve savaşçı olması, rakibe pres uygulaması. İbrenin yüzde 51'le az da olsa Janssen'den yana olduğu belirtiliyor. Aykut Kocaman'ın son kararını cumartesi günkü son idmanın ardından vermesi bekleniyor.