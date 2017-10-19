 Yıldırım doping – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Yıldırım doping

    Yıldırım doping
    GALATASARAY maçı için yönetim de teyakkuzda... Ligin gidişatına önemli etkileri olacak derbi öncesi başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyunculara moral aşılayacak. Yıldırım'ın galibiyet için özel prim müjdesi vereceği belirtiliyor. Ayrıca bir idman taraftarlara açılarak, 12. adam ile takımın kucaklaşması sağlanacak.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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