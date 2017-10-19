Taraftarlar nasıl gidecek?

DERBİYİ Türk Telekom Stadı'nda izleyecek yaklaşık 2 bin 300 F.Bahçe taraftarı, pazar günü Ülker Stadı'nın önünde bir araya gelecek. Buradan otobüslerle Seyrantepe'ye hareket edilecek. Yöneticiler de minibüsle stada gidecekler.