 Taraftarlar nasıl gidecek? – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Taraftarlar nasıl gidecek?

    Taraftarlar nasıl gidecek?
    DERBİYİ Türk Telekom Stadı'nda izleyecek yaklaşık 2 bin 300 F.Bahçe taraftarı, pazar günü Ülker Stadı'nın önünde bir araya gelecek. Buradan otobüslerle Seyrantepe'ye hareket edilecek. Yöneticiler de minibüsle stada gidecekler.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:06
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