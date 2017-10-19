 Taktiğimizde hakem yok – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Taktiğimizde hakem yok

    Taktiğimizde hakem yok

    F.Bahçe’nin hocası, Beşiktaş maçını örnek gösterip, “Biz sadece futbol oynayacağız. Hakemden uzak durmak, sahaya olumlu yansıyor. Bunu yaşadık ve gördük” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , futbolcularını G.Saray derbisine, taktik olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli hoca, rakibin taraftar üstünlüğü ile daha rahat olacağını belirtip, "İlk kez G.Saray derbisine çıkacak arkadaşlarımız var. Hepiniz çok tecrübelisiniz ama bu maçın psikolojisi farklı. Yapmanız gereken tek şey, rakibi durdurmaya ve futbol oynamaya konsantre olmak. Hakemden mümkün olduğunca uzak durun. Beşiktaş maçında bunun faydasını gördük. Hakemle iletişim kurmamak sahadaki futbolumuza olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ı kutluyorum
    Aykut Kocaman, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaş'ın hakkını teslim etti: "Tebrik ediyorum. Türk futbolu için önemli bir başarı.Beşiktaş'ı geldiği nokta ve aldığı galibiyet nedeniyle kutluyorum."

    (Sabah)
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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