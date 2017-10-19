Taktiğimizde hakem yok
F.Bahçe’nin hocası, Beşiktaş maçını örnek gösterip, “Biz sadece futbol oynayacağız. Hakemden uzak durmak, sahaya olumlu yansıyor. Bunu yaşadık ve gördük” dedi
Beşiktaş'ı kutluyorum
Aykut Kocaman, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaş'ın hakkını teslim etti: "Tebrik ediyorum. Türk futbolu için önemli bir başarı.Beşiktaş'ı geldiği nokta ve aldığı galibiyet nedeniyle kutluyorum."
(Sabah)
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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