 Sonbaharda gülemiyor! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Sonbaharda gülemiyor!

    Sonbaharda gülemiyor!
    SARI-lacivertliler'in Galatasaray deplasmanında sonbahar ya da kış aylarında yüzü çok gülmüyor. Fenerbahçe son 20 yıl içinde sadece 27 Kasım 2005 yılında Galatasaray deplasmanından galibiyetle döndü. Ali Sami Yen ve Türk Telekom Stadı'nda sonbahar-kış aylarında oynanan derbilerin büyük kısmını sarı-kırmızılı takım galip bitirdi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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