‘Sakin ol diyaloğa girme’

DERBİDE psikolojik faktörlerin de ön planda olacağını düşünen teknik heyet, 'stres kontrolü' ile ilgili ders veriyor. Puan farkına rağmen iki takım arasında belirgin bir güç farkı olmadığı, kendini daha iyi kontrol edenin avantaj sağlayacağı vurgulanıyor. Futbolculara, 'Kulaklarınızı tribünlere tıkayın. Hakem ve seyirci ile gereksiz diyaloğa girmeyin' emri verildi.