Rapaic, Fenerbahçe idmanında

2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Şu anda Hajduk Split'in 2. Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki Rapaic'in paylaştığı fotoğraflar Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylentilerine neden oldu.