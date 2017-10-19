Rapaic, Fenerbahçe idmanında
Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic, Fenerbahçe ile idmana çıktı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:43
-
Lucescu yine isyan etti!
Toplam 10
Yorum
ali YABANCI SERBEST OLMASA BJK GRUPTA SIFIR CEKERDİ...
-
Lucescu yine isyan etti!
Toplam 10
Yorum
washak "Türkler de artık Avrupa kulüplerinde fazla şans bulamıyor." biri şuna tarıhdekı en fazla Turk oyuncunun avrupada oynadığını söyleseymiş.
-
Galatasaray'ın 7 genç futbolcusuna şok haber
Toplam 1
Yorum
Aslan DOGRU BIR ISLEM BU GENCLER HINDISTANDA COK HAVALANIP HERMAC 3 YEMEMISLERMIYDI OLMADAN OLMUS HAVALARI BURAYA KADARMIS
Rapaic, Fenerbahçe idmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.