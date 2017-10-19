 Rapaic, Fenerbahçe idmanında – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Rapaic, Fenerbahçe idmanında

    Rapaic, Fenerbahçe idmanında

    Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic, Fenerbahçe ile idmana çıktı.

    2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Şu anda Hajduk Split'in 2. Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki Rapaic'in paylaştığı fotoğraflar Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylentilerine neden oldu.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:43
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