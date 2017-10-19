Mönüde spagetti
THY Avrupa Ligi’ne kötü başlayan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, bu akşam EA7 Olimpia Milano’ya konuk oluyor. Hedef ilk galibiyeti almak
Melih, "Kazanmak için hücumda sabırlı, savunmada da 40 dakika boyunca konsantre kalabilmeliyiz" dedi.
KADRODA 3 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe Doğuş'ta Kalinic, Ali Muhammed ve genç Ahmet Can Duran'ın sakatlıkları devam ediyor.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:12
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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