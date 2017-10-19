 Mönüde spagetti – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Mönüde spagetti

    Mönüde spagetti

    THY Avrupa Ligi’ne kötü başlayan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, bu akşam EA7 Olimpia Milano’ya konuk oluyor. Hedef ilk galibiyeti almak

    FENERBAHÇE Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam EA7 Olimpia Milano takımına konuk olacak. Mediolanum Forum'da 21.45'te başlayacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Son şampiyon unvanlı Obradovic'in öğrencileri, ilk maçında Malaga'ya son çeyrekteki kötü performansıyla tek sayı farkla 68-67 mağlup olmuştu. Milano da CSKA Moskova deplasmanından 93-84'lük yenilgiyle döndü. TBL'de de Efes Pilsen'e 84-80 kaybeden Kanarya, Milano'da kazanarak çıkışa geçmeyi planlıyor.

    Melih, "Kazanmak için hücumda sabırlı, savunmada da 40 dakika boyunca konsantre kalabilmeliyiz" dedi.

    KADRODA 3 ÖNEMLİ EKSİK
    Fenerbahçe Doğuş'ta Kalinic, Ali Muhammed ve genç Ahmet Can Duran'ın sakatlıkları devam ediyor.



    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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