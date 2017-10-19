 Kraliçeler’in rakibi Familia – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Kraliçeler’in rakibi Familia

    Kraliçeler’in rakibi Familia
    FENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda bugün İtalyan ekibi Famila Schio ile karşılaşacak. Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli takım gruptaki ilk maçında Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yenmişti. Famila Schio ise ilk müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi'ne 67-64 mağlup oldu.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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