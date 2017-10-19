Kraliçeler’in rakibi Familia

FENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda bugün İtalyan ekibi Famila Schio ile karşılaşacak. Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli takım gruptaki ilk maçında Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yenmişti. Famila Schio ise ilk müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi'ne 67-64 mağlup oldu.