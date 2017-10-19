Kale yine Kameni’nin

DERBİDE kaleyi bir aksilik olmazsa yine Carlos Kameni koruyacak. Aykut Kocaman son 4 maçta şans verdiği Kamerunlu file bekçisinin performansından memnun. Kaptan Volkan Demirel ise kulübede oturacak. Fenerbahçe, Kameni ile çıktığı son 4 lig maçının 3'ünü kazandı. Sadece Akhisar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kameni 4 maçta kalesinde 4 gol gördü.