 Kale yine Kameni’nin – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Kale yine Kameni’nin

    Kale yine Kameni’nin
    DERBİDE kaleyi bir aksilik olmazsa yine Carlos Kameni koruyacak. Aykut Kocaman son 4 maçta şans verdiği Kamerunlu file bekçisinin performansından memnun. Kaptan Volkan Demirel ise kulübede oturacak. Fenerbahçe, Kameni ile çıktığı son 4 lig maçının 3'ünü kazandı. Sadece Akhisar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kameni 4 maçta kalesinde 4 gol gördü.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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