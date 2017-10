Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi sarı lacivertli ekipten Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza ve Roberto Soldado, basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların basına yaptığı açıklamalar:



HASAN ALİ: "KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ



"Sezonun bu erken bölümünde oluşan bu puan farkı, bizim açımızdan derbiyi daha önemnli bir hale getirdi. Aradaki puan farkını kapatmak zorundayız. Hedeifmiz bu. Lige tekrardan ayrı bir heyecan, bizim için tekrardan birinciliğe bir yaklaşma olacaktır. Galatasaray taraftarının desteği alacaktır. Atmosfer her zaman özel oluyor. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kazanmak için sahada olacağız. Daha önce yaptık. Yine yapabiliriz. Hedefimiz kazanmak. Bu doğrultuda takımımız adına verebileceğimiz söz, herkesin elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Maçı kazanmaya çalışacağız."



JOSEF: "ERKEN GOLLER ATARAK..."



"Farklı bir maça çıkacağız. Bunun bilincindeyiz. Tüm Türkiye'de hayatın durduğu bir maça çıkacağız. Gerek basında olsun, gerek taraftarlada olsun bu hissi görebiliyoruz. Oyuncular olarak ne kadar önemli bir maça çıkacağımızı biliyorum. Zor olan bu maçı zorlaştıran bir faktör daha var. Maç rakibimizin sahasında oynanacak. Puan farkını azaltmaya, bu maçta galip gelmeye ihtiyacımız var. Kazanma ihtiyacımızı bilerek, mütevazı bir şekilde oraya gideceğiz. Çok iyi bir şekilde hazırlanmış olacağız. İyi bir hafta geçiriyoruz. Maç maç üzerine katarak kendimizi geliştiriyoruz. Malatya maçında yakaladığımız ritmi bu maça da taşıyabiliriz. O maça başladığımız gibi başlar, erken goller atıp taraftarlarımıza rahat bir maç izletebiliriz."



SOLDADO: "FİKSTÜRDE İLK BU DERBİYİ İŞARETLEDİK"



"Tüm oyuncular olarak bu maçın öneminin farkındayız. Bu maç öyle bir maç ki fikstür çekildiğinde ilk işaretlediğimiz maç, bu maçtı. Ne zaman bu maçı oynayacağız diye bakarsınız. 3 puan çok önemli. Alacağımzı 3 puan, 3 puandan daha fazlası anlamına gelecek. Deplasmanda oynayacağımız gerçeği var. Zorluğu 1 kat artırıyoruz. Düzenli bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Yolun başından başlayarak ilerlemek, yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. Final gibi bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın puan anlamında bir avantajı var. 5'e indirmek bizim elimizde. Galatasaray'ın zorlu bir fikstürü var önünde. Geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet aldık. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Çok önemli bir maç olduğunu bilerek gideceğiz. Kendimize ve takımımıza inanıyoruz. Bundan sonra bir galibiyet serisi başlatabileceğimize inanıyoruz."



HASAN ALİ: "GİDİŞATIMIZI BELİRLEYECEK BİR MAÇ"



"Aramıza çok sayıda yeni arkadaş katıldı. Bunların camiaya alışması biraz zaman aldı. Bekşlenmedik, bireysel hatalar çok yaptık. Ondan dolayı sezonun ilk bölümünden puan farkı biraz açıldı. Puan farkı şu an baktığımzıda önemli. Galatasaray maçı her zaman önemli. Bu puan farkından dolayı daha da önemli. Bizim gelecek haftaki gidişatımızı belirleyecek bir maç olacaktır. Çok çok önem kazandı.



Bundan 1 ay önce Common Goal hareketini öğrendim. Araştırdım. Juan Mata ile görüştüm. Mutlu olacağını belirtti. Güzel bir organizasyon. Futbol, dünya çapında büyük bir güç. Buradaki amaç, kendi başınıza değil ekip halinde kazanmak. Ben de katılmak istedim. Türkiye'den ilk oyuncu oldum. Ümit ediyorum ki, diğer arkadaşlar da umarım bu organizasyonun bir parçası olurlar.



Takım arkadaşlarımıza derbiyi anlatmaya gerek yok. Soldado'nun dediği gibi, ilk baktığımız maç derbi haftası. Dünya çapında bir derbi olduğu için iyi biliyorlar. Gerek hocamız olsa, gerek biz anlatıyoruz maç içinde olabilecek şeyleri. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle, idmanlarda herkesin isteği, arzusu ve konsantrasyonu çok net. Herkes derbinin bilincinde."



JOSEF: "BU DERBİNİN BEŞİKTAŞ İLE BİR KIYASI OLMAZ"



"Dil meselesi nedeniyle Soldado, Neto, Carlos Kameni'ye, Giuliano'ya, İspanyolca bilen arkadaşlara bu mesajları verebildim. Bu derbinin büyüklüğünü anlatmaya çalıştım. Ortamı, atmosferi aktardım. Soldado, geçmiş yaşantısında Real Madrid - Barcelona maçı oynamış biri. Diğer arkadaşlarımızda kendi kariyerlerinde büyük derbiler oynadılar. Benim de derbi tecrübem var. Fakat, bu derbi bambaşka bir derbi. Dünyanın en büyük derbilerinden biri. Sadece saha içerisindeki futbol değil, futbola dair tutkunun da nasıl yaşandığı açısından büyük bir derbi. Beşiktaş maçından önce arkadaşlarımızla sohbetlerle bulunmuştuk. Beşiktaş maçının çok önemli olacağını, atmosferin harika olacağını anlatmıştım. Fakat, o maçın Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle kıyası olmaz. Bu derbi, bambaşka bir derbi olacak diye onlara anlatmıştım. Şu anda bizi nasıl bir stadın beklediğini biliyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yansıtır. Galip gelebiliriz."



SOLDADO: "BEN DE BAŞARMAK, MUTLU OLMAK İSTİYORUM"



"Josef'in söylediği gibi, kendi ülekerimizde derbiler oynadık. Derbilerin nasıl yaşandığını biliyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tutku anlamında çok daha farklı olduğu söylendi. İnsanların, bu derbiyi nasıl yaşadıklarını biliyorum. Keyif alacağımız bir maç oynarız. Tansiyonu yüksek bir maç olacak. Bizim için en önemlisi oradan 3 puan ile dönebilmek. Souza'nın ve Hasan Ali'nin başardıklarını, ben de başarmak isterim. Bu pazar gol atarak ben de onların yaşadığı mutluluğun aynısını yaşayabilirim."