 JOR’u verelim! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
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    JOR’u verelim!

    JOR’u verelim!
    GEÇEN sezon Sneijder'i F.Bahçe'ye getirmek için epey uğraşan menajer Guido Albers'in sarı- lacivertli yönetime, Jan Olde Riekerink'i de teklif ettiği ortaya çıktı. Hollandalı hocanın alt yapı için önerildiği ancak Aziz Yıldırım'ın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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