JOR’u verelim!

GEÇEN sezon Sneijder'i F.Bahçe'ye getirmek için epey uğraşan menajer Guido Albers'in sarı- lacivertli yönetime, Jan Olde Riekerink'i de teklif ettiği ortaya çıktı. Hollandalı hocanın alt yapı için önerildiği ancak Aziz Yıldırım'ın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.