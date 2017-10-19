 İyi ki o masadan kalkmışım... – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
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    İyi ki o masadan kalkmışım...

    İyi ki o masadan kalkmışım...
    SON haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken Josef, sezon başında West Bromwich'e gitmediği için mutlu olduğunu belirterek, "O gün masadan kalkmam hayatımın en doğru hamlesiydi. Burada çok seviliyorum. Derbiyi kazanacağız" dedi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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