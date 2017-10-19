Hasan Ali Kaldırım'dan anlamlı hareket!

Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal' projesine Hummels, Chiellini ve Nagelsmann'dan sonra Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım da katıldı.



Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal', futbolcuların maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışladığı bir akım.



Mata, twitter hesabından Hasan Ali'ye teşekkür ederken, Fenerbahçeli futbolcu da bir video yayınladı ve "Birlikte çalışma sonucunda futbol, tüm dünyada büyük ve kalıcı etkiler yaratabilir" dedi..