Hasan Ali Kaldırım'dan anlamlı hareket!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal'a Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım da katıldı.
Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal' projesine Hummels, Chiellini ve Nagelsmann'dan sonra Türkiye'den Hasan Ali Kaldırım da katıldı.
Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal', futbolcuların maaşlarının %1'ini hayır kurumlarına bağışladığı bir akım.
Mata, twitter hesabından Hasan Ali'ye teşekkür ederken, Fenerbahçeli futbolcu da bir video yayınladı ve "Birlikte çalışma sonucunda futbol, tüm dünyada büyük ve kalıcı etkiler yaratabilir" dedi..
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:52
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 33
Yorum
MUSTAFA UZUN SELÇUK KAPYAN OYNASIN.TOLGA SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
karakartal siz hiç biriniz Beşiktaş ile kıyaslanamazsınız zaten
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
NLF Sizinki önemli derbiyse o zaman Vardar-Ostersund maçı ne derbisi olur acaba ikiside avrupanın DEV kulüpleri monaco porto ne ki
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