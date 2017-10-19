 Gomis'i durdur, uzun topla vur – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Gomis'i durdur, uzun topla vur

    Gomis'i durdur, uzun topla vur

    Aykut Kocaman bire birde çok etkili olan ‘gol makinesi’ Gomis’i kademeli markajla etkisiz hale getirmeyi planlıyor. Gole ise G.Saray defansının arkasına atılacak uzun toplarla gidilecek

    FENERBAHÇE'DE derbi hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör Aykut Kocaman, ezeli rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini yardımcıları ile beraber cd'lerle analiz ederken taktiğini büyük ölçüde belirledi. Sarılacivertliler, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda bu sezon evinde Beşiktaş2-1 yendiği karşılaşmaya benzer bir planla sahada olacak. Galibiyet stratejisinde ana nokta Bafetimbi Gomis'i 'kilitlemek' üzerine kurulu.

    ALAN DARALTIN, SIKIŞSIN
    YAPILAN tespitlerde Galatasaray'ın ön taraftaki oyuncuları, özellikle Gomis'in bire birde çok etkili olduğu belirlendi. Teke tek kaldığında rakibini kolaylıkla ekarte ediyor. Ancak hem Gomis hem de diğerleri kademeli savunmaya karşı etkisiz kalıyorlar. Derbide savunma hattı ile orta saha birbirine yakın oynayıp, alan daraltarak Gomis'e boş saha bırakmayacak. Aslan'ın en önemli silahı susturulacak.

    2. BÖLGEDE PRESLEYECEK
    KOCAMAN oyuncularından 2. bölgede yoğun pres yapmalarını da istedi. Buradaki hedef ise Fernando, N'Diaye ve oynaması halinde Selçuk İnan'ın topla buluşması engellemek. Böylece rakibe oyun kurdurulmayacak. İmha planı ise Galatasaray savunmasının adam kaçırma zaafları üzerine oluşturuldu. Valbuena, Dirar ve Giuliano defans arkasına atılacak uzun toplarla gol yollarına sokulacak.

    Emre BOL

    MUSLERA'YI UZAKTAN AVLAYIN!
    F ENERBAHÇE'NİN bir diğer gol planı ise uzaktan atılacak şutlar üzerine... Fernando Muslera'nın karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı olduğu, ceza sahası hakimiyetinin de iyi olduğunu düşünen Aykut Kocaman, oyuncularına gol için fırsat bulduklarında uzaktan şut denemelerini istedi. Antrenmanlarda da bu yönde sık sık şut çalışmaları yapılıyor.

    KOCAMAN'IN DERBi KARNESi ARTIDA
    BU sezon Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinden 4 puan çıkaran Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı ligde 26 maçta sadece 5 kez kaybetti. Bu mağlubiyetlerin 3'ünü Galatasaray karşısında yaşadı. Kanarya, Kocaman yönetiminde Galatasaray ile 10, Beşiktaş ile 9 olmak üzere toplam 18 derbide karşılaştı. Bu maçların 8'inden galip ayrılırken, 5 kez berabere kaldı, 5 maçta da mağlup oldu.

    AYKUT KOCAMANIN DERBİ KARNESİ
    Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında çıktığı 10 derbide 4 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın idaresindeki derbilerde 29 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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