Gomis'i durdur, uzun topla vur

derbi hazırlıkları sürüyor... Teknik direktör, ezeli rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini yardımcıları ile beraber cd'lerle analiz ederken taktiğini büyük ölçüde belirledi. Sarılacivertliler, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda bu sezon evinde'ıyendiği karşılaşmaya benzer bir planla sahada olacak. Galibiyet stratejisinde ana nokta Bafetimbi Gomis'i 'kilitlemek' üzerine kurulu.tespitlerde Galatasaray'ın ön taraftaki oyuncuları, özellikle'in bire birde çok etkili olduğu belirlendi. Teke tek kaldığında rakibini kolaylıkla ekarte ediyor. Ancak hem Gomis hem de diğerleri kademeli savunmaya karşı etkisiz kalıyorlar. Derbide savunma hattı ile orta saha birbirine yakın oynayıp, alan daraltarak Gomis'e boş saha bırakmayacak. Aslan'ın en önemli silahı susturulacak.oyuncularından 2. bölgede yoğun pres yapmalarını da istedi. Buradaki hedef iseve oynaması halinde'ın topla buluşması engellemek. Böylece rakibe oyun kurdurulmayacak. İmha planı ise Galatasaray savunmasının adam kaçırma zaafları üzerine oluşturuldu.vedefans arkasına atılacak uzun toplarla gol yollarına sokulacak.bir diğer gol planı ise uzaktan atılacak şutlar üzerine...'nın karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı olduğu, ceza sahası hakimiyetinin de iyi olduğunu düşünen Aykut Kocaman, oyuncularına gol için fırsat bulduklarında uzaktan şut denemelerini istedi. Antrenmanlarda da bu yönde sık sıkyapılıyor.sezon Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinden 4 puan çıkaran Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı ligde 26 maçta sadece 5 kez kaybetti. Bu mağlubiyetlerin 3'ünü Galatasaray karşısında yaşadı. Kanarya, Kocaman yönetiminde Galatasaray ile 10, Beşiktaş ile 9 olmak üzere toplam 18 derbide karşılaştı. Bu maçların 8'inden galip ayrılırken, 5 kez berabere kaldı, 5 maçta da mağlup oldu.Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında çıktığı 10 derbide 4 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın idaresindeki derbilerde 29 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.