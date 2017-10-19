Gomis'i durdur, uzun topla vur
Aykut Kocaman bire birde çok etkili olan ‘gol makinesi’ Gomis’i kademeli markajla etkisiz hale getirmeyi planlıyor. Gole ise G.Saray defansının arkasına atılacak uzun toplarla gidilecek
ALAN DARALTIN, SIKIŞSIN
YAPILAN tespitlerde Galatasaray'ın ön taraftaki oyuncuları, özellikle Gomis'in bire birde çok etkili olduğu belirlendi. Teke tek kaldığında rakibini kolaylıkla ekarte ediyor. Ancak hem Gomis hem de diğerleri kademeli savunmaya karşı etkisiz kalıyorlar. Derbide savunma hattı ile orta saha birbirine yakın oynayıp, alan daraltarak Gomis'e boş saha bırakmayacak. Aslan'ın en önemli silahı susturulacak.
2. BÖLGEDE PRESLEYECEK
KOCAMAN oyuncularından 2. bölgede yoğun pres yapmalarını da istedi. Buradaki hedef ise Fernando, N'Diaye ve oynaması halinde Selçuk İnan'ın topla buluşması engellemek. Böylece rakibe oyun kurdurulmayacak. İmha planı ise Galatasaray savunmasının adam kaçırma zaafları üzerine oluşturuldu. Valbuena, Dirar ve Giuliano defans arkasına atılacak uzun toplarla gol yollarına sokulacak.
Emre BOL
MUSLERA'YI UZAKTAN AVLAYIN!
F ENERBAHÇE'NİN bir diğer gol planı ise uzaktan atılacak şutlar üzerine... Fernando Muslera'nın karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı olduğu, ceza sahası hakimiyetinin de iyi olduğunu düşünen Aykut Kocaman, oyuncularına gol için fırsat bulduklarında uzaktan şut denemelerini istedi. Antrenmanlarda da bu yönde sık sık şut çalışmaları yapılıyor.
KOCAMAN'IN DERBi KARNESi ARTIDA
BU sezon Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinden 4 puan çıkaran Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı ligde 26 maçta sadece 5 kez kaybetti. Bu mağlubiyetlerin 3'ünü Galatasaray karşısında yaşadı. Kanarya, Kocaman yönetiminde Galatasaray ile 10, Beşiktaş ile 9 olmak üzere toplam 18 derbide karşılaştı. Bu maçların 8'inden galip ayrılırken, 5 kez berabere kaldı, 5 maçta da mağlup oldu.
AYKUT KOCAMANIN DERBİ KARNESİ
Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında çıktığı 10 derbide 4 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın idaresindeki derbilerde 29 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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