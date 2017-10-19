 Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı

    Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı
    GANA basını, Fenerbahçe'nin Kızılyıldız forması giyen Richmond Boakye'yi takibe aldığını iddia etti. Sarı-lacivertli gözlemcilerin, 24 yaşındaki Ganalı forveti Avrupa Ligi'nde oynanan Köln-Kızılyıldız maçında izlediği belirtildi. Boakye, Köln'ü 1-0 yendikleri maçta attığı şık golle göz doldurmuştu.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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