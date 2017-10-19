F.Bahçe'nin derbilerde bileği bükülmüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.
Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Son yenilgi Beşiktaş'a
Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.
Sadece 3 gol yedi
Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.
Son 8 derbi
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçı şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|29 Şubat 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|3 Aralık 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|7 Mayıs 2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|23 Eylül 2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
Galatasaray'a ligde 5 maçtır yenilmiyor
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.
Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.
Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasına Süper Lig'de oynanan son 5 maç şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|8 Mart 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:59
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 1
Yorum
Recep Luçesku işine baksın ona mı sorscak yabamcıyla türkle çıkacagını sen bişey yapamadın milli takımda şimdi gsyi karışrma
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 4
Yorum
cimbombom galibiyetinizi goremedik derken?kadikoydeki sanssizlik ttstadinda maalesef gecerli dgl.ayrica kaldi ki bu kadroda fbden cekinen oyuncu yok:)
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 34
Yorum
eleman iclerinde hic sevmedigim mete kalkavan. adam cok soguk .mahkeme duvari gibi.adamda futbolcularla iletisim denen bisey yok
F.Bahçe'nin derbilerde bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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