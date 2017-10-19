 F.Bahçe'nin derbilerde bileği bükülmüyor – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'nin derbilerde bileği bükülmüyor

    F.Bahçe'nin derbilerde bileği bükülmüyor

    Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.

    Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.

    Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

    Son yenilgi Beşiktaş'a
    Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

    Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

    Sadece 3 gol yedi
    Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.

    Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.

    Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

    Son 8 derbi
    Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçı şöyle:

    Tarih Maç Skor
    25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
    29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
    13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
    20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
    3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
    23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
    7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
    23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1


    Galatasaray'a ligde 5 maçtır yenilmiyor
    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.

    Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.

    Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasına Süper Lig'de oynanan son 5 maç şöyle:

    Tarih Maç Skor
    8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0
    25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
    13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
    20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
    23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:59
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