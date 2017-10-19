 Derbinin hakemi belli oldu – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Derbinin hakemi belli oldu

    Derbinin hakemi belli oldu

    Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu, 9. hafta hakemlerini açıkladı. Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahaddin Duran, Tarık Ongun ve Hüseyin Göçek oldu.

    YAKLAŞIK 1 YIL SONRA F.BAHÇE MAÇINA ATANDI
    Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı lacivertlilerin 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

    Çakır, Galatasaray'ın ise 5. hafta Kasımpaşa karşılamasında görev almıştı. Sarı kırmızılılar Çakır'ın yönettiği maçtan 2-0 galip ayrıldı.

    ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE FENER ÖNDE
    Cüneyt Çakır, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 10 derbide görev aldı. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda sarı-lacivertliler 6 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    İşte 9. hafta hakemleri;

    20 Ekim Cuma

    20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)
    20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

    21 Ekim Cumartesi

    14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor (Halis Özkahya)
    16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği (Suat Arslanboğa)
    19.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

    22 Ekim Pazar

    14.00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
    16.30 Kayserispor - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)
    19.30 Galatasaray - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

    23 Ekim Pazartesi

    20.00 Beşiktaş - Başakşehir (Mete Kalkavan)

    Taraftar da Cüneyt Çakır'ı istemişti

    Dev derbiyle ilgili yaptığımız ve "Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kim yönetsin?" diye sorduğumuz ankette taraftarların çoğu Cüneyt Çakır'ı tercih etmişti. Oy kullanan taraftarların % 41'i tercihini derbiyi Çakır'ın yönetmesinden yana kullanırken; % 34 Fırat Aydınus'u, % 15 Hüseyin Göçek'i, % 10 ise Mete Kalkavan'ı hakemi olarak görmek istediğini belirtti.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:20
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