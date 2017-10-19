Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 9. hafta hakemlerini açıkladı. Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahaddin Duran, Tarık Ongun ve Hüseyin Göçek oldu.Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı lacivertlilerin 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.Çakır, Galatasaray'ın ise 5. hafta Kasımpaşa karşılamasında görev almıştı. Sarı kırmızılılar Çakır'ın yönettiği maçtan 2-0 galip ayrıldı.Cüneyt Çakır, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 10 derbide görev aldı. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda sarı-lacivertliler 6 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.İşte 9. hafta hakemleri;

20 Ekim Cuma

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

21 Ekim Cumartesi

14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor (Halis Özkahya)

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği (Suat Arslanboğa)

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

22 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.30 Kayserispor - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)

19.30 Galatasaray - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

23 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Başakşehir (Mete Kalkavan)



Taraftar da Cüneyt Çakır'ı istemişti



Dev derbiyle ilgili yaptığımız ve "Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kim yönetsin?" diye sorduğumuz ankette taraftarların çoğu Cüneyt Çakır'ı tercih etmişti. Oy kullanan taraftarların % 41'i tercihini derbiyi Çakır'ın yönetmesinden yana kullanırken; % 34 Fırat Aydınus'u, % 15 Hüseyin Göçek'i, % 10 ise Mete Kalkavan'ı derbi hakemi olarak görmek istediğini belirtti.

