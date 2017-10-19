Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
YAKLAŞIK 1 YIL SONRA F.BAHÇE MAÇINA ATANDI
Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı lacivertlilerin 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.
Çakır, Galatasaray'ın ise 5. hafta Kasımpaşa karşılamasında görev almıştı. Sarı kırmızılılar Çakır'ın yönettiği maçtan 2-0 galip ayrıldı.
ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE FENER ÖNDE
Cüneyt Çakır, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 10 derbide görev aldı. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda sarı-lacivertliler 6 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İşte 9. hafta hakemleri;
20 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)
20.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
21 Ekim Cumartesi
14.00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor (Halis Özkahya)
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Gençlerbirliği (Suat Arslanboğa)
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Halil Umut Meler)
22 Ekim Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.30 Kayserispor - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)
19.30 Galatasaray - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
23 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Başakşehir (Mete Kalkavan)
Taraftar da Cüneyt Çakır'ı istemişti
Dev derbiyle ilgili yaptığımız ve "Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kim yönetsin?" diye sorduğumuz ankette taraftarların çoğu Cüneyt Çakır'ı tercih etmişti. Oy kullanan taraftarların % 41'i tercihini derbiyi Çakır'ın yönetmesinden yana kullanırken; % 34 Fırat Aydınus'u, % 15 Hüseyin Göçek'i, % 10 ise Mete Kalkavan'ı derbi hakemi olarak görmek istediğini belirtti.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 1
Yorum
Recep Luçesku işine baksın ona mı sorscak yabamcıyla türkle çıkacagını sen bişey yapamadın milli takımda şimdi gsyi karışrma
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 4
Yorum
cimbombom galibiyetinizi goremedik derken?kadikoydeki sanssizlik ttstadinda maalesef gecerli dgl.ayrica kaldi ki bu kadroda fbden cekinen oyuncu yok:)
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 34
Yorum
eleman iclerinde hic sevmedigim mete kalkavan. adam cok soguk .mahkeme duvari gibi.adamda futbolcularla iletisim denen bisey yok
Derbinin hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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