‘Bireysel hata istemiyorum’

BU sezon oynadığı 8 lig maçında da (toplamda 12, maç başına 1.5 gol) gol yiyen Fenerbahçe'de teknik heyet savunma ile özel ilgileniyor. Maçlarda yapılan hataları tek tek anlatan Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında bireysel hata istemediğini özellikle dile getirdi. Rakibe kolay gol imkanı vermezlerse galibiyetin yolunun açılacağını kaydetti.