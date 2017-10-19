 ‘Bireysel hata istemiyorum’ – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
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    ‘Bireysel hata istemiyorum’

    ‘Bireysel hata istemiyorum’
    BU sezon oynadığı 8 lig maçında da (toplamda 12, maç başına 1.5 gol) gol yiyen Fenerbahçe'de teknik heyet savunma ile özel ilgileniyor. Maçlarda yapılan hataları tek tek anlatan Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında bireysel hata istemediğini özellikle dile getirdi. Rakibe kolay gol imkanı vermezlerse galibiyetin yolunun açılacağını kaydetti.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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