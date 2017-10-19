 Basına kapalı çalıştılar – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Basına kapalı çalıştılar

    Basına kapalı çalıştılar
    FENERBAHÇE, Galatasaray derbisi hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde dün akşam gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve pas çalışmaları yapıldığı bildirildi. Antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Çalışmalara bugün devam edilecek.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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