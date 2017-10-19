Basına kapalı çalıştılar

FENERBAHÇE, Galatasaray derbisi hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde dün akşam gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve pas çalışmaları yapıldığı bildirildi. Antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Çalışmalara bugün devam edilecek.