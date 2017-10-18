Yenin balıklar benden

Fenerbahçe'de herkes adeta derbiyle yatıyor derbiyle kalkıyor! Herkesin tek düşüncesi, belki de ligin akışını değiştirecek dev maçı kazanıp geleceğe daha umutla bakmak. Volkan Demirel, motive edici konuşmalarıyla her zamanki gibi devrede. Yedek kalmasına rağmen takıma olan desteğini tam gaz sürdüren kaptanın, "Derbiyi kazanalım da şöyle hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın, kimsenin elini cebine de sokturmam" dediği belirtildi.