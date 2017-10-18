Yenin balıklar benden
Fenerbahçe'de herkes adeta derbiyle yatıyor derbiyle kalkıyor! Herkesin tek düşüncesi, belki de ligin akışını değiştirecek dev maçı kazanıp geleceğe daha umutla bakmak. Volkan Demirel, motive edici konuşmalarıyla her zamanki gibi devrede. Yedek kalmasına rağmen takıma olan desteğini tam gaz sürdüren kaptanın, "Derbiyi kazanalım da şöyle hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın, kimsenin elini cebine de sokturmam" dediği belirtildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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