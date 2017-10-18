Şen’in derbi kehaneti: Fener 2-0 yener
“Aykut hoca galibiyete inanmış, futbolcularına da buna inandırır. Dediğini yapacak”
Fenerbahçe'nin efsane eski başkanı Ali Şen, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Şen, Aykut Kocaman'ın G.Saray'la olan 8 puan farkın 5'e ineceğine inanmasının önemli olduğunu belirtirken, "Yenmeye gideceğiz diyor. Buna inanan bir teknik direktör oyuncularını da inandırır.
Sezon başından beri şampiyon olacağız diyor. Anlaşılıyor ki bu dediğini yapacak" dedi. Şen, derbi skoru da verirken, "Fenerbahçe maçı 2-0 kazanır" kehanetinde bulundu. Trabzonspor'dan gönderilen Ersun Yanal'la ilgili de konuşan Şen, şunları söyledi: "Başkan kendisini korumuş, yönetim de ona ayak uydurmuş. Taraftarları başarının keyfini yaşamak için hazır bekliyor. Olmadı Ersun. Ayıp oldu Ersun."
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
Şen’in derbi kehaneti: Fener 2-0 yener haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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