Şampiyon Kaya Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ayında İtalya'da düzenenlen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 3 bin metre su engellide gümüş madalya alan tecrübeli atletin, Fenerbahçe kadrosuna katıldığı belirtildi. Aras Kaya ayrıca, 27. Dünya Kros Şampiyonası'nda da karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etmişti.