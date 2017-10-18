Şampiyon Kaya Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ayında İtalya'da düzenenlen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 3 bin metre su engellide gümüş madalya alan tecrübeli atletin, Fenerbahçe kadrosuna katıldığı belirtildi. Aras Kaya ayrıca, 27. Dünya Kros Şampiyonası'nda da karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etmişti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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