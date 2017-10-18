Giuliano'dan Galatasaray yorumu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Galatasaray'la yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı oyncu derbiyle ilgili olarak "Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Rakibimizin önemli maçları başlayacak. Bana göre beraberlik de çok kötü değil" ifadelerini kullandı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:26
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Zaferin şifreleri
Toplam 43
Yorum
snake beyler aykuta haksızlık etmeyin ! Aziz denize düşmüştü ne yapacaktıki bundan başka
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 12
Yorum
serdar babel ozana laf atma ozan saygılı çocuk büyüklerini görüp örnek alıyor mutlu olmanız lazım sizin
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 141
Yorum
ahmet fb nin gs ye karşı sayısal bir uğuru var 8 hafta 8 puan fark bu maçı 8-0 fb alır gibi geliyor.hayılısı inşallah
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