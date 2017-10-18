 Giuliano'dan Galatasaray yorumu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Giuliano'dan Galatasaray yorumu

    Giuliano'dan Galatasaray yorumu

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Galatasaray'la yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Brezilyalı oyncu derbiyle ilgili olarak "Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Rakibimizin önemli maçları başlayacak. Bana göre beraberlik de çok kötü değil" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:26
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