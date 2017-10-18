Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu

Brezilyalı oyncu derbiyle ilgili olarak "Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Rakibimizin önemli maçları başlayacak. Bana göre beraberlik de çok kötü değil" ifadelerini kullandı.



İşte Giuliano'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan satır başları:



"İki takım arasında başından beri çok büyük bir rekabet olduğunu biliyorum. Taraftarlar ve iki kulüp açısından da daha önce derbi maçlar belirleyici maçlar olmuştur. Bu maça kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. İyi bir futbol sergilemek ve galibiyet almak için oynayacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir maç olacak."



"Derbilerde favori hiçbir zaman olmaz. Galatasaray iyi bir performans yakaladı. Namağlup bir şekilde gidiyorlar. Karşılarında biz olacağız. Skorlarımızı da daha iyiye taşıyoruz. Gelişiyoruz. Elimizden geleni yapacağız."



"Umuyorum ki derbi maçı kazanan taraf biz olacağız. Kazanırsak alacağımız galibiyet bizi yukarı taşır. Berabere kalırsak da bu, kötü bir sonuç olmaz. Ama mağlup olursak her şey zora girer. İpler rakiplerin eline geçer."



"Galatasaray - Fenerbahçe dünyanın en büyük 5 derbisi arasında. Bana göre ilk sırada El Clasico var. Brezilya'da Gremio - Internacional maçlarını yaşadım. Hepsini düşündükten sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 3. sıraya koyuyorum."



"Brezilya Milli Takımı'nda rekabet çok fazla. Kadroya girmek son derece zor. Son listede adım yok ama bu, bundan sonra kadroda olmayacağım anlamına gelmez. "



"İkinci forvet olarak oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Ama hangi mevkide oynarsam oynayayım elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zenit'te oynarken şu an oynadığımdan daha farkli bir pozisyonda oynuyordum. Ama nerede oynarsam oynayayım mutlaka ceza sahasına girmeye çalışırım."