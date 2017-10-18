Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.