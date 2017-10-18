 Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe'de <a href="/index/derbi?id=52a87c09-bee2-4028-8232-039eae298784" class="" rel="tag">derbi</a> hazırlıkları başladı

    Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü 'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:42
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