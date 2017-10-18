Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:42
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 48
Yorum
zz61 herkes başkan herkes t.direktör herkes futbolcu olursa 33 değil 333 sene geçse ne olur?cvp; hüsran.hayal aleminde yaşamaktan sıkılmadınız mı
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 10
Yorum
fbcan Şenol hoca alt yapıdan 1-2 oyuncu da ayarlar seneye sonra otur seyret. beşiktaş şenol hocayla devam ederse futbolcu fabrikası olma yolunda
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 5
Yorum
yuh valla YUH, daha yeni oy bende kullandım tam tersiydi sonuçlar ne yaptınız ayıp ya bu kadarda göz göre göre de olmazki SS alsam iyiymiş. Ayıp Ayıp
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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