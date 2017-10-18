Bu derbi var ya bu derbi!

Fenerbahçe pazar günü oynanacak Galatasaray maçı için üst seviyede alarm verirken, en büyük sorumluluk takımın yenilerine düşüyor. Soldado, Neto, Dirar, Janssen ve Valbuena'nın performansları, Kanarya'nın dev maçta kaderini tayin edecek. Teknik heyet bu isimleri derbiye konsantre edebilmek için özel seanslar düzenliyor. Takımın eskileri de bu görevi fazlasıyla üstlenirken, taraftarlar da boş durmuyor, sosyal medyadan bu isimlere mesaj yağdırıyor. Fenerbahçe 'nin yeni yıldızlarına sosyal medya aracılığıyla her gün Galatasaray derbileriyle ilgili geçmişten örnekler yollayan ve özellikle Kadıköy'deki seriyi hatırlatan sarı-lacivertli taraftar grupları, görüntüler eşliğinde konsantrasyona yardımcı oluyor.

'BİZ ALIŞIĞIZ SİZ DE ALIŞIN'

Takımın eskileri, "Türk Telekom Stadı'nda ayakları titreyen biz değil Galatasaraylılar olacak. Biz orada zaferlere alışığız" diyerek yenileri motive ederlerken, Fenerbahçe'nin geçmişte bu statta kazandığı maçları anlatıyorlar. İşte o zaferler: