Bu derbi var ya bu derbi!
Fenerliler, sosyal medyadan yenileri derbiye motive ediyor. G.Saray maçlarının önemi ve anlamı aktarılıyor
Fenerbahçe pazar günü oynanacak Galatasaray maçı için üst seviyede alarm verirken, en büyük sorumluluk takımın yenilerine düşüyor. Soldado, Neto, Dirar, Janssen ve Valbuena'nın performansları, Kanarya'nın dev maçta kaderini tayin edecek. Teknik heyet bu isimleri derbiye konsantre edebilmek için özel seanslar düzenliyor. Takımın eskileri de bu görevi fazlasıyla üstlenirken, taraftarlar da boş durmuyor, sosyal medyadan bu isimlere mesaj yağdırıyor. Fenerbahçe 'nin yeni yıldızlarına sosyal medya aracılığıyla her gün Galatasaray derbileriyle ilgili geçmişten örnekler yollayan ve özellikle Kadıköy'deki seriyi hatırlatan sarı-lacivertli taraftar grupları, görüntüler eşliğinde konsantrasyona yardımcı oluyor.
'BİZ ALIŞIĞIZ SİZ DE ALIŞIN'
Takımın eskileri, "Türk Telekom Stadı'nda ayakları titreyen biz değil Galatasaraylılar olacak. Biz orada zaferlere alışığız" diyerek yenileri motive ederlerken, Fenerbahçe'nin geçmişte bu statta kazandığı maçları anlatıyorlar. İşte o zaferler:
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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