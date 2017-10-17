Özel hayatımı bitirdim

YÜKSELİŞİNİ; camianın kendisine verdiği desteğe ve yılmadan çalışmasına bağlayan Ozan, "Aykut hocam bana en çok eleştirildiğim dönemde, 'Sen yeter ki çalış, seni şu anda yuhalayan tribünler alkışlayacak' demişti. Şimdi ne kadar doğru söylediğini görüyorum. Önceki akşam taraftar beni tribünlere çağırıp alkışladı. Çok duygulandım. Bundan sonra artık üzerine koyarak daha da iyi olacağım. Bütün özel hayatımı, her şeyimi bitirdim. Aklımda sadece F.Bahçe ve şampiyonluk var" ifadelerini kullandı.