Ozan büyüdü
Taraftar yuhalarken Aykut Kocaman’ın desteğiyle ayakta kalan genç yıldız, kendisine yüklenen sorumluluğun altında ezilmedi. Bireysel hoca tuttu, kendini hem fiziksel hem de mental olarak geliştirdi. Yeni Malatyaspor maçında ise zirve yaptı...
Bu maçta adeta patlama yapan Ozan için, "Fenerbahçe'nin Pogba'sı" yorumları bile yapılmaya başlanırken, futbolu için twitter'da 'kusursuz' ifadeleri kullanıldı. 2-1 kaybedilen Vardar maçında yuhalanıp ıslıklanan, Gençlerbirliği maçı öncesi ise tribünlere çağrılıp, "Kebapçıya Ozan" tezahüratları yapılan ve yuhalanan milli futbolcu, buna rağmen küsmedi.
Aykut Kocaman'ın da desteğiyle işine daha sıkı sarıldı. Özel hoca tuttu, hem fizik hem de mental olarak kendini geliştirdi. Fazla kilolarını atarken, sorumluluk aldı ve kötü günleri atlattı. Taraftarın güvenini yeniden kazanan Ozan, artık büyüdü...
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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