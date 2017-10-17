Ozan büyüdü

Taraftar yuhalarken Aykut Kocaman’ın desteğiyle ayakta kalan genç yıldız, kendisine yüklenen sorumluluğun altında ezilmedi. Bireysel hoca tuttu, kendini hem fiziksel hem de mental olarak geliştirdi. Yeni Malatyaspor maçında ise zirve yaptı...

Fenerbahçe'nin Yeni Malatya maçında kafayla açılış golünü atan Ozan Tufan, performansıyla da büyük alkış aldı. 22 yaşındaki yıldız, 90 dakikanı ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken, sosyal medyada ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi.



Bu maçta adeta patlama yapan Ozan için, "Fenerbahçe'nin Pogba'sı" yorumları bile yapılmaya başlanırken, futbolu için twitter'da 'kusursuz' ifadeleri kullanıldı. 2-1 kaybedilen Vardar maçında yuhalanıp ıslıklanan, Gençlerbirliği maçı öncesi ise tribünlere çağrılıp, "Kebapçıya Ozan" tezahüratları yapılan ve yuhalanan milli futbolcu, buna rağmen küsmedi.



Aykut Kocaman'ın da desteğiyle işine daha sıkı sarıldı. Özel hoca tuttu, hem fizik hem de mental olarak kendini geliştirdi. Fazla kilolarını atarken, sorumluluk aldı ve kötü günleri atlattı. Taraftarın güvenini yeniden kazanan Ozan, artık büyüdü...