Neto: Bu galibiyet iyi geldi

Kanarya'nın Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, yeni Malatya galibiyeti ile rahatlama yaşadıklarını belirterek, "İkinci yarı tabi biraz oyunumuzda düşme oldu ama derbi öncesi özgüven açısından önemli bir galibiyet aldık. Yarından (bugünden) itibaren de derbiye en iyi şekilde konsantre olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.