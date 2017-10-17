 Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi

    Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve stattan sorumlu yönetici Metin Doğan'ın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi

    Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mahmure Doğan'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Moda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı ve Sarı Lacivertli camiadan isimler katıldı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:43
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