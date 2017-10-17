Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve stattan sorumlu yönetici Metin Doğan'ın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mahmure Doğan'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Moda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Sarı Lacivertli camiadan isimler katıldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:43
-
Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
-
Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
-
Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.