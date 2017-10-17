 Mehmet Ekici hırsının kurbanı oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    hırsının kurbanı oldu

    Mehmet Ekici hırsının kurbanı oldu
    EVKUR Yeni Malatyaspor maçı öncesi son idmanda kasığındaki sakatlığı nükseden 'nin hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Kasığında ikinci derecede yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun, takıma bir an önce dahil olabilmek için doktorların verdiği çalışma programını aştığı ve kendisini fazla zorlayınca tekrar sakatlandığı öğrenildi. 15 gün sahalardan uzak kalacağı bildirilen Mehmet Ekici'nin derbiden sonraki Kayserispor maçına yetişmesi de zor görünüyor.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Ekici hırsının kurbanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.